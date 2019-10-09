Стало известно, что за «взрывы» слышали в Челябинске этим утром

Причины хлопков объяснили в Росгвардии.

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Стали известны подробности взрывов, прогремевших в районе Чурилово в Челябинске. Жители сообщали о трясущихся окнах и сработавших сигнализациях на машинах. В соцсетях пользователи начали активно обсуждать происшествие, каждый выдвигал собственные версии случившегося.

«Это завод Пластмасс в Копейске», — написали горожане.

«Я думала, карьеры опять начали взрывать», — добавил другой пользователь.

«3 взрыва насчитал», — поделился обеспокоенный житель.

Причину раскрыли в Росгвардии. Там сообщили об учениях на местном стрельбище, но никаких взрывов на полигоне не было.

«Сегодня у нас были стрельбы в Потанино, там были именно автоматные стрельбы. Полигон достаточно удален от жилых районов. Они проводятся ежедневно и жалобы на них поступают впервые. Наши сотрудники не принимали участие во взрывах, подобных учений тоже не было. По этому поводу у нас никакой информации нет»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе Росгвардии.

В МЧС Челябинской области не располагают информацией о взрывах или пострадавших от них.