«Разруха и ледяные наросты в санузле»: кто виноват в плачевном состоянии общежития в Долгодеревенском

Жители дома считают, что он аварийный, и ждут расселения.

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Жильцы бывшего общежития в Долгодеревенском жалуются на то, что их дом разваливается по частям. Совсем недавно в средствах массовой информации появилась новость о том, что в бывшем общежитии, расположенном на улице 1 мая, прорвало трубу, из-за чего в санузле общежития появились огромные ледяные наросты. Все праздники люди оставались без воды.

Представители администрации Сосновского района прибыли в общежитие для того, чтобы проверить обстановку. Причиной коммунальной аварии назвали разбитое окно: в помещении было холодно, из-за чего лопнула труба.

«Труба лопнула из-за минусовой температуры. Сейчас на ней стоит хомут, окно заколотили, чтобы не было холодно. За домом не закреплена управляющая компания, поскольку у жильцов большие долги перед поставщиками тепла и воды. Тот ремонт, который делает администрация, держится лишь несколько месяцев. Новые стеклопакеты, установленные не так давно, уже разбиты. Установленная осенью железная дверь — разбирается по частям, от неё оторваны несколько полос металла», — сообщила сайту «Первый областной» пресс-секретарь главы Сосновского района Светлана Макаровских.

Найти управляющую компанию, которая смогла бы следить за состоянием здания, нелегко. Задолженность, которая числится за собственниками, уже исчисляется несколькими миллионами. Жильцы же дома уверены, что он находится в аварийном состоянии, и просят дать им новые квартиры.

«Больше всего жители дома переживают, что перепады температур добьют и без того ветхое здание и оно просто рухнет. Предпосылки к этому есть: в 2019 г. во время ремонта фасадов у дома треснула стена по всей высоте», — пишут общественники, обвиняя в бездействии администрацию района и призывая чиновников расселить дом.

В данном вопросе, как сообщили в администрации, разбирались специалисты. Экспертиза показала, что дом всё ещё подлежит ремонту.

«Администрация Долгодеревенского сельского поселения заключила договор с ООО "Центральная Строительная Лаборатория" в октябре 2019 года, для того, чтобы компания провела экспертизу материалов конструкций, с указанием отклонений стен от вертикали, физико-механические свойства материалов, качество кладки. Результаты экспертизы были направлены региональному оператору, который принял решение продолжать капитальный ремонт фасада здания», — отмечает Светлана Макаровских.

В эти выходные состоялось общее собрание жильцов и представителей администрации. На нем присутствовал директор управляющей компании «Стройгарант». В результате переговоров был найден компромисс: данная управляющая компания возьмет дом на обслуживание. Она не будет числиться за домом, но будет поддерживать состояние здания. Также на 2020 год запланирован ремонт и укрепление фасада, а также ремонт системы электроснабжения.