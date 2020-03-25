«Легковушка» врезалась в грузовик на трассе в Челябинской области

Виной ДТП стали погодные условия и несоблюдение ПДД.

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На трассе в Челябинской области водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, врезался в грузовик. Причиной ДТП стал снегопад. Есть пострадавшие.

Авария произошла 24 марта, около 10:40 утра на 57 километре автодороги Южноуральск-Магнитогорск на территории Пластовского района. Мужчина 1960 года рождения, управляя автомобилем марки «САН ЙОНГ», в условиях непогоды и снегопада превысил скорость, в результате чего не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «РЕНО».

«В результате столкновения водитель „САН ЙОНГ“ получил травму, ему назначено амбулаторное лечение. Водитель грузовика 1963 года рождения не пострадал»,— уточнили в пресс-службе главного управления ГИБДД по Челябинской области.

Отметим, что ГИБДД довольно часто предупреждает водителей о том, что при неблагоприятных погодных условиях следует передвигаться на минимальной скорости, снижать скорость перед пешеходными переходами, на поворотах и перекрестках. А расстояние перед впереди стоящим автомобилем должно быть не менее половины скорости движения.