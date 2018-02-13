/ Пассажирка вылетела из машины при опасном перевороте «Лады» в Каслинском районе

Женщину и водителя легковушки увезли в больницу.

Мужчина и женщина попали в больницу после ДТП на трассе в Каслинском районе. Инцидент зафиксирован в 18:00 12 февраля. Установлено, что оба пострадавших ехали на «Ладе». Мужчина, находясь за рулем, не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего автомобиль съехал в правый кювет и перевернулся. На место вызвали сотрудников ГИБДД, пожарных и спасателей.

Женщина вылетела через заднее стекло авто, а мужчина оказался зажатым и нуждался в помощи. Прибыв на место ДТП, областные спасатели совместно с сотрудниками пожарной части города Касли деблокировали его из машины. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.



61-летний мужчина и 53-летняя женщина были переданы сотрудникам скорой помощи. Их госпитализировали в ближайшую больницу.