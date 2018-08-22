/ Следователи выясняют причину гибели рыбака на реке Миасс

Мужчину обнаружили за 10 метров от берега.

Следователи подключились к выяснению причин смерти рыбака в Миассе. Его нашли в реке родственники, забив тревогу после нескольких дней отсутствия мужчины. Следователи говорят, что признаков криминальной, насильственной смерти нет. При этом гибель рыбака на реке Миасс уже вторая за это лето.

Это второе происшествие на реке Миасс за домом 41 по улице Набережной. Первый случай был около месяца назад. Следственным комитетом по городу Миассу проводится доследственная проверка по факту обнаружения 21 августа трупа мужского пола. При осмотре трупа видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Причина смерти пока не установлена. — рассказали сайту «Первый областной» в СО СКР по городу Миассу.

Напомним, в Миассе пропал 29-летний рыбак. Родственники решили не обращаться в полицию и найти мужчину своими силами. Они отправились на место, где тот часто рыбачил. Сначала увидели его вещи, а неподалеку обнаружили тело. Признаков жизни мужчина не подавал.