Волонтёрам, которые решили по закону наказать живодёра из Магнитогорска, угрожают неизвестные

Зоозащитники, которые повезут жестоко убитую собаку на экспертизу, стали получать сообщения с обещаниями расправы.

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Айгуль Юсупова, волонтёр благотворительной организации «Зоосити», на прошлой неделе стала инициатором поиска собаки, которую в садах «Ремонтник» жестоко убил житель Магнитогорска. Девушка организовала группу активистов и отправилась в товарищество. Зоозащитники скопировали видеозапись, на которой была запечатлена расправа над животным, а затем отправились на поиски тела. Обнаружив его в поле неподалеку от СНТ, волонтёры обратились в полицию и написали заявление.

Представители «Зоосити» и в частности сама Айгуль намерены довести дело суд и наказать виновного по всей строгости закона. Для этого заявления мало, волонтёры решили собрать максимум доказательств которые помогут следствию. Труп собаки отправят на экспертизу в Челябинск.

Именно по этому поводу в адрес волонтёров вчера посыпались угрозы. Неизвестные грозили расправой Айгуль и ее собаке в социальной сети.

«Вчера буквально до обеда, с фэйковой страницы мне пришли сообщения с угрозами, что я не доеду до Челябинска, чтобы сделать экспертизу, что мою собаку убьют. Мы завтра собираемся ехать на экспертизу. В полиции пока молчат, не звонили, не вызывали. Ждем, видимо из-за того, что выходные были», — рассказала сайту «Первый областной» Айгуль Юсупова, волонтер благотворительной организации «Зоосити».





Напомним, по факту жестокого избиения вилами и убийства собаки, произошедшего 25 августа в СНТ «Ремонтник» под Магнитогорском готовится к возбуждению уголовное дело по статье 245 УК РФ. Момент расправы над животным, которое, по словам «мстителя», задушил несколько кроликов в его саду, попал на видео. Волонтёры собирают все необходимые доказательства, чтобы мужчина был наказан по всей строгости закона.