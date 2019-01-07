/ Видео, где волк набрасывается на малыша в парке Гагарина, разошлось в Сети

Владелец животного утверждает, что это фейк.

В парке Гагарина челябинцы нередко встречают гуляющего волка. Хозяин выводит его на поводке-цепи. Накануне в Сети появилось видео, в котором животное набрасывается на маленького ребенка. Так утверждает автор записи. На кадрах видно, что малыш лежит на снегу и визжит, а волк несколько раз тянет к нему морду. При этом за кадром слышны крики «Воланд, фу». Владелец животного, в свою очередь, говорит, что это фейк.



Мама ребёнка сама подвела, чтобы он учился не бояться, и он с ним просто играл, и потом она с ним несколько раз подходила к волку играться и фоткаться. — сообщил хозяин волка Сергей Панасенко.

Мужчина также добавил, что с его животными многие знакомы, знают, что те никогда не бросаются на людей, в отличие от диких собратьев.

По данному факту обращения в полицию не было. По материалам, опубликованным в СМИ, проводится проверка. — прокомментировали сайту «Первый областной» в УМВД по городу Челябинску.

В комментариях к видео многие вступились за Сергея Панасенко и его волка Воланда, отметив, что мужчина всегда следит за питомцами и не допускает агрессии от них и в их адрес.