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/ Маршрутное такси арестовали в Челябинске за долги владельца

Маршрутное такси арестовали в Челябинске за долги владельца

Судебные приставы искали автомобиль по записям с камер видеонаблюдения.
вчера в 16:23
  |  Общество

На один автомобиль в арсенале челябинских транспортников стало меньше. Микроавтобус, который курсировал по Челябинску с маршрутным номером 10, арестовали судебные приставы. На такие меры пришлось пойти в связи с тем, что микроавтобус «Форд Транзит» приобрели в кредит, который перестали выплачивать уже на второй месяц. В итоге долг вырос до миллиона рублей.

Чтобы отыскать кредитный автомобиль, пришлось задействовать ресурсы ГИБДД, а также записи камер видеонаблюдения. Сам должник утверждал, что совершил крупную покупку по просьбе знакомого и никто не водил иномарку.

По словам мужчины, машиной он никогда не пользовался, у него даже прав никогда не было, а «Форд» покупал не для себя — для знакомого, вот он на нем и ездит. Каждый вечер этот знакомый привозил ему оговоренную сумму в качестве оплаты своеобразной аренды, но, разумеется, о кредитном договоре никто и не вспоминал. По каким дорогам колесит автобус, его хозяин затруднялся сказать. — сообщили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

В итоге автомобиль нашли. В последнее время на нем осуществляли пассажирские перевозки по маршруту № 10.

На требования судебного пристава предоставить автомобиль для описи и ареста должник отреагировал очень спокойно: к автомобилям он равнодушен, пожалел только о ежедневной мзде за его аренду. — пояснили приставы.

Машину передали на хранение банку-взыскателю, в дальнейшем ее ждет реализация. Должнику предстоит выплатить еще более 300 тысяч рублей накопившихся у него денежных обязательств. Это налоги, страховые взносы и коммунальные платежи.

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