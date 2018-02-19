/ Маршрутным такси №9 и №79, которые продолжают возить пассажиров, пригрозили штрафами

Перевозчикам грозит административная ответственность.

Маршрутные такси № 9 и № 79 не прекратили свою работу, несмотря на то, что договор с ними был расторгнут. Нарушителей намерены привлечь к административной ответственности и наказать крупными штрафами.

Мы присылали уведомления о расторжении договора, но ни одно предприятие никак не отреагировало. Сегодня выезжал в город, смотрел: как ездили, так и ездят. Их маршрутные карты были аннулированы. То, что они продолжают работу без них, попадает под административное нарушение. Штраф водителю 5 тысяч рублей, а для юридического лица может доходить до 300 тысяч рублей. — сообщил сайту «Первый областной» главный специалист Управления транспорта Челябинска Максим Кичеев.

Напомним, с 19 февраля маршрутные такси № 9 и № 79 должны были прекратить свою работу. В управлении транспорта рассказали сайту «Первый областной», что перевозчики нарушали маршрут и интервал движения. Им высылали претензии, но руководство никак не отреагировало. Челябинцам посоветовали пользоваться маршрутными такси № 62, № 56 № 40, а также троллейбусом № 12 в качестве альтернативы. Жители северо-востока могут воспользоваться маршрутами № 1, № 4, № 14, № 50, № 72, № 78, № 85, а также троллейбусными маршрутами № 16, 19, 26. По трассе маршрута № 79 ездит троллейбус № 14 «ЧМК — ПКиО».

