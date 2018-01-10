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Девушка оказалась в больнице после наезда «Хонды» в Ленинском районе

Пешехода сбили на «зебре».
сегодня в 13:19
  |  Происшествия

Автоледи на «Хонде» сбила пешехода в Ленинском районе. Инцидент произошел 9 января в утреннее время. Как установили сотрудники ГИБДД, 17-летняя девушка-пешеход не нарушал правила дорожного движения. Она вышла на дорогу в положенном месте и двигалась по «зебре», когда попала под колеса авто.

Водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем «Хонда HRV», на нерегулируемом перекрестке совершила наезд на пешехода переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход 2000 года рождения получила телесные повреждения. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД по Челябинской области.

Девушку-пешехода госпитализировали. В обстоятельствах и причинах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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