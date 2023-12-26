Водитель и пассажир Lada погибли в ДТП с грузовиком в Челябинской области

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют воздержаться от дальних поездок

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Сегодня, 26 декабря, на 1698-м километре автодороги Москва — Челябинск 39-летний водитель Lada в условиях снегопада и метели выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Freightliner под управлением 56-летнего мужчины, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«В результате ДТП водитель легковушки и его пассажир скончались на месте», — прокомментировали в УГИБДД по области.

Из-за сильных снегопадов в Челябинской области отменили часть междугородних рейсов.

Напомним, до 14:00 сегодняшнего дня ограничено движение транспорта по нескольким автодорогам, в том числе Южноуральск — Магнитогорск, Фершампенуаз — Париж — Джабык, Карталы — Анненское, Татищево — Кужебаевский — Париж, и некоторым другим.

Водителей настоятельно просят не выезжать сегодня на трассы.

По данным синоптиков, через территорию Челябинской области проходит южный циклон. По предварительным данным, он задержится на два-три дня, затем осадки должны ослабеть.