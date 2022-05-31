Видео смертельной драки с участием бывших челябинских следователей появилось в Сети

На кадрах видно, как погиб Владимир Гончаров

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Драка с участием челябинских следователей СК попала на видео. Телеграм-канал 112 опубликовал кадры смертельных разборок в Челябинске, прошедших 28 мая. В результате потасовки погиб 31-летний копейчанин Владимир Гончаров.

По кадрам видно, как погибший получает удар ногой в голову. Телеграм-канал 112 утверждает, что удар пришелся от следователя по особо важным делам Дмитрия Зыкова. После такого удара Владимир Гончаров упал и потерял сознание.

Драка продолжается, спустя почти 40 секунд после падения к Владимиру Гончарову подошел молодой человек.

Напомним, фигуранты резонансого дела – бывшие сотрудники СК Дмитрий Зыков и Кирилл Зубков. Накануне Центральный суд города Челябинска избрал меру пресечения челябинским следователям. Фигуранты дела заключены под стражу, в СИЗО они пробудут до 28 июля. Дмитрию Зыкову предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ(«Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Сторона защиты Дмитрия Зыкова считает, что молодые люди оказывали помощь копейчанину.

«Так как Дмитрий Зыков являлся сотрудником правоохранительных органов, просто не мог и не имел права по-другому отреагировать на преступные действия, совершаемые на его глазах, сразу же потребовал от водителя немедленной остановки, после чего быстро выбежал из автомобиля и рванул на помощь человеку», — сообщила корреспонденту медиахолдинга «Первый областной» адвокат Зыкова Анастасия Магдеева.

ИА «Первое областное» следит за развитием событий. Репортаж из зала суда— в материале.



