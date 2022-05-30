Второго следователя отправили в СИЗО по делу о смертельной драке в центре Челябинска

Кирилл Зубков не признает вину

Сегодня, 30 мая, Центральный районный суд отправил под стражу второго фигуранта дела о гибели 31-летнего копейчанина в драке. Теперь уже бывший следователь СО СК по Ленинскому району Челябинска, 25-летний Кирилл Зубков пробудет в СИЗО до 28 июля, передает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.

Кирилл Зубков, как и второй обвиняемый, Дмитрий Зыков, вину не признает. И обвиняемые, и их адвокаты хотели открытого заседания, чтобы подзащитные могли высказать позицию публично. Однако суд не счел этот аргумент обоснованным, заседание прошло в закрытом режиме, без журналистов и родственников погибшего. Кстати, родные копейчанина Владимира Горбунова разгвоваривать со СМИ отказались и предложили обратиться за комментариями к адвокатам. Также они отметили, что на информационных сайтах журналисты опубликовали искаженную картину того рокового вечера, но рассказывать свои мысли о происшествии родственники не стали.

«Суд поддерживает ходатайство следователя и считает, что Зубков, находясь на свободе, может оказывать влияние на ход следствия или скрыться. Суд постановил отправить обвиняемого под стражу на два месяца, до 28 июля», — огласил судья.

Напомним, накануне стало известно, что в Челябинске возбуждено уголовное дело по факту драки, в результате которой погиб 31-летний копейчанин Владимир Горбунов.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 28 мая, на улице Кирова. Предположительно, молодые следователи стали свидетелями драки и ввязались в нее. В результате драки один из участников скончался от полученных травм. Очевидцы вызвали полицейских, которые забрали следователей в отдел.

Первым суд рассмотрел дело Дмитрия Зыкова. 26-летний челябинец занимал пост следователя по особо важным делам Следственного управления СКР по Челябинской области. Не женат, детей не имеет. По версии адвоката подсудимого, Дмитрий спасал от гибели мужчину, которого участник драки пытался задушить. Зыкова заключили под стражу на 2 месяца.