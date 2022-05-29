Задержанными в Челябинске участниками драки с убийством могут оказаться сотрудники СК

Следственный комитет не комментирует сообщения о происшедшем

Двоих челябинцев подозревают в неосторожном причинении смерти человеку во время драки. Возбуждено уголовное дело, сообщают наши коллеги — авторы телеграм-канала «Криминальный СЭТ».

Инцидент произошел в ночь на субботу, 28 мая, на улице Кирова. Предположительно, молодые следователи стали свидетелями драки и ввязались в нее, в результате нанесли одному из мужчин серьезные удары, от которых он скончался. Очевидцы вызвали полицейских, которые забрали следователей в отдел.

Согласно источникам корреспондентов медиахолдинга «Первый областной», участниками драки стали следователь отдела Следственного комитета по Ленинскому району Челябинска Кирилл Зубков и следователь отдела по особо важным делам областного управления Следственного комитета Дмитрий Зыков. На данный момент эта информация официально не подтверждена и проверяется.

В их отношении возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации («Причинение телесных повреждений, повлекших смерть человека»). Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.

Отвечающий за связи со СМИ старший помощник руководителя управления СК по Челябинской области Владимир Шишков сообщил корреспонденту ИА «Первое областное», что информацией не владеет.