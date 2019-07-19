На Южном Урале квадрокоптером пытались передать вещи в колонию

Запрещенные предметы были упакованы в пластиковые бутылки.

В Челябинской области сотрудники ГУФСИН пресекли попытку передать на территорию исправительной колонии запрещенные предметы. Переправить их пытались с помощью квадрокоптера и пластиковых бутылок.

«Сотрудники оперативного отдела ИК-25 ГУФСИН области совместно с сотрудниками отдела полиции города Златоуста на прилегающей к колонии территории задержали жителя города Екатеринбурга, 1998 года рождения», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Молодой человек пытался передать семь сотовых телефонов, три зарядных устройства, пять сим-карт, пять USB кабелей и три пары наушников. Все предметы были завернуты и упакованы в пластиковые бутылки.



По данному факту проводится проверка. В отношении задержанного составлены материалы об административном правонарушении — передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

