Телефоны и духи пытались тайно провезти в колонию в Челябинске

«Поставщик» решил прикрыться прохождением ремонтного обслуживания.

На территории исправительной колонии № 2, расположенной в Металлургическом районе Челябинска, задержали целую партию запрещенных вещей. Их пытались провезти в автомобиле. Владелец транспорта сообщил, что приехал для прохождения ремонтного обслуживания — эта услуга действует на режимной территории. Однако настоящей целью была передача предметов заключенным.

«В легковом автомобиле, который въезжал на режимную территорию для прохождения ремонтного обслуживания, во время досмотра была обнаружена партия запрещенных предметов: 8 мобильных телефонов, 7 зарядных устройств, 2 пары наушников, 4 сим-карты, а также 2 карты памяти, флешка и духи. Они были спрятаны ухищренным способом под салонным фильтром», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Теперь водителю грозит административное наказание.