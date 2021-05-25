В Златоусте сошли с рельсов вагоны железнодорожного состава

На станции Сыростан работает транспортная прокуратура





Очередное происшествие сегодня, 25 мая, произошло на железной дороге в районе станции Сыростан. На 1984 километре железнодорожных путей ПК 7 сошли с рельсов два порожних вагона. Пострадавших и задержек движения нет.

На месте работает Златоустовский транспортный прокурор. Как пояснила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, в 18.15 25 мая сход произошел при производстве маневровых работ на станции. Съехали с рельсового пути первая тележка одной колесной пары.

«Задержек движения и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются. На месте схода работает следственно-оперативная группа. Златоустовской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В целях координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал Златоустовский транспортный прокурор», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, это уже не первая авария на железнодорожных путях в районе Златоуста. Месяц назад здесь сошел с рельсов электровоз и вагон с зерном.

Между тем, в Троицке поймали двух подростков, которые украли железнодорожные детали и пытались их сдать в металлолом.