На станции Златоуст сошел с рельсов электровоз и вагон с зерном

На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло

В четверг, 29 апреля, около 6 часов вечера электровоз грузового поезда одной колёсной пары вагона с зерном сошли с пути на станции Златоуст. К месту происшествия направлен восстановительный поезд со станции Златоуст.

«Пострадавших нет. Угрозы экологической обстановке нет. На движение пассажирских и пригородных поездов происшествие не влияет. Причины происшествия устанавливаются», — пояснила пресс-служба ЮУЖД.

Зерно из вагона не рассыпалось.

Напомним, в этом году произошел сход 19 вагонов под Златоустом. Тогда ГУ МЧС назвал произошедшееследствием сработки тормозной системы у грузового состава и отрыв вагонов.



