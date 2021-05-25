Троицкие школьники украли железнодорожные детали и пытались их сдать в металлолом

Полицейские задержали двоих подростков

В Троицке двое восьмиклассников украли железнодорожные детали на станции, чтобы сдать их в металлолом. 15-летних подростков задержала транспортная полиция, сообщили сегодня, 25 мая, в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Школьники вынесли с тупикового пути пять железнодорожных подкладок и десять костылей, чтобы сдать в пункт приема металлолома, а деньги потратить на личные нужды.

Восьмиклассники не успели осуществить до конца свой замысел, так как были задержаны транспортными полицейскими. Похищенное изъято. Ущерб, причиненный железнодорожному предприятию, составил около 1000 рублей.

За нахождение 15-летних подростков на территории объекта повышенной опасности их родителей привлекли к административной ответственности.