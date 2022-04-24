В Златоусте пьяный мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома

Полицейские уже задержали нарушителя

Минувшей ночью в Златоусте жители одного из домов по улице 40 лет Победы услышали звуки выстрелов. Испуганные горожане вызвали полицию. Стрелка, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, задержали, сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел около часа ночи в районе дома № 42 по улице 40 лет Победы. Прибывшие на вызов полицейские задержали мужчину, который стрелял из охолощенного оружия. Им оказался 38-летний житель одной из квартир этого же дома.

«Оружие изъято. Нарушитель доставлен в отдел полиции. С ним проводятся дальнейшие мероприятия»,— уточнили в ведомстве.

В начале апреля в Магнитогорске водитель внедорожника не поделил дорогу с 18-летней девушкой, находившейся за рулем легкового авто, и выстрелил в ее машину. Заднее стекло разбилось, водитель и пассажир не пострадали. Стрелявший скрылся с места происшествия, но вскоре был найден полицейскими.

В конце марта в Челябинске во дворе дома по улице Руставели молодой человек обстрелял стекла чужого автомобиля. Хозяин машины написал заявление в полицию.