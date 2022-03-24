В челябинском дворе молодой человек обстрелял припаркованное авто

Жители дома рассказывают, что подростки часто устраивают опасные посиделки

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На парковке рядом с домом № 27 по улице Руставели в Ленинском районе Челябинска молодой человек обстрелял стекла чужого автомобиля. Хозяин машины обратился в полицию. Об этом сегодня, 24 марта, Первому областному информагентству сообщили в УМВД по городу.

Инцидент случился в ночь на среду, 23 марта, и попал на запись камеры домофона. На кадрах видно, как парень делает несколько выстрелов, стекла разбиваются вдребезги, а злоумышленник покидает место преступления.

«Хозяин автомобиля обратился в заявлением, проводится проверка», — сообщили в городской полиции.

Тем временем жители дома № 27 рассказывают, что компании подростков регулярно проводят время во дворе и палят по бутылкам и другим попавшимся мишеням.

Как ранее сообщал наш сайт, в ночь на 29 августа жители комплекса «Территория» в Челябинске услышали выстрелы. По словам очевидцев в социальных сетях, группа молодых людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, палила в воздух.

Напомним, в начале июля на улице Труда в Челябинске произошел конфликт, в ходе которого один из участников применил пистолет. В полиции стрелок заявил, что в результате пострадал он сам.



В начале июня прошлого года в Ленинском районе Челябинска местный житель подошел к компании мужчин и ударил одного из них ножом, другому выстрелил в лицо из газового пистолета.



В феврале 2021 года на выстрелы пожаловались и жители Чурилово.