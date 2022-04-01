В Магнитогорске водитель джипа во время конфликта на дороге выстрелил в авто 18‑летней девушки

В салоне «Лады-Приора» находилась и пассажирка

Конфликт на дороге перерос в стрельбу. В Магнитогорске водитель внедорожника SsangYong не поделил проезжую часть с 18-летней Ксенией Гладышевой. Сначала мужчина выкрикивал из окна оскорбления, а затем достал оружие и выстрелил в ее легковушку. Об этом Первому областному информагентству рассказала мама потерпевшей Мария Гладышева.

«Дочка в этот вечер забрала подругу, они направлялись к нам домой. На перекресте улиц Галиуллина и Советской Армии дочь перестроилась в правый ряд и остановилась на светофоре. Видимо, это маневр сильно не понравился водителю внедорожника. Потом сзади нее еще одна машина встала. А водитель джипа сначала что-то кричал, потом в окно голову высунул и продолжил ругаться. В какой-то момент дочь заметила в зеркало заднего вида, что рукой он потянулся к бардачку и достал пистолет. Она сначала усомнилась, повернулась к подруге и сказала: „У него там оружие, что ли?“. И тут выстрел. Заднее стекло вдребезги. Пуля как-то наискосок прошла, справа. Если бы там сидел пассажир — случилась бы трагедия. Пулю мы так и не нашли», — рассказала женщина.

После случившего девушка в жутком стрессе позвонила матери и подъехала к дому.

«Я тут же выскочила, вызвала полицию. Мы проехали в отделение, написали заявление. Машина в гараже стоит. В выходные нужно отремонтировать», — продолжила Мария Гладышева.

Стрелявший водитель после инцидента скрылся с места происшествия.

«Инцидент зарегистрирован в отделе полиции „Правобережный“. Приняты меры реагирования по розыску злоумышленника. Выясняются все обстоятельства происшествия», — сообщили Первому областному информагентству в региональном полицейском главке.

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