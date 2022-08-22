В Челябинской области открыли горячую линию для борьбы с телефонными мошенниками

Звонки на короткий мобильный номер *1593 бесплатные

С начала года жители Челябинской области отдали телефонным мошенникам около 700 млн рублей. Раскрывать такие преступления сложно, и вернуть свои деньги смогли только 2,4% обманутых. Поэтому автономная некоммерческая организация «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» запустила горячую линию по противодействию телефонным мошенникам.

Чаще всего мошенники используют такие схемы обмана:

— звонок из банка или от родственников;

— SMS-просьба о помощи;

— сообщения с кодом подтверждения;

— навязчивые звонки-призраки с неизвестных номеров: перезвонив на них, вы лишитесь энной суммы, ее сразу же спишут с вашей сим-карты.

Раньше при подозрении на обман людям советовали перезванивать в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты. Но карты может не оказаться под рукой. К тому же доступ к живым операторам затруднен голосовыми помощниками.

«Поэтому мы призываем жителей Челябинской области вообще не отвечать на вызовы с незнакомых номеров, так как в большинстве случаев это и есть мошеннические звонки. А если разговор все-таки начался, положите трубку и наберите короткий мобильный номер *1593 нашей горячей линии»,

— говорит руководитель АНО «ЦОМ» Олег Гербер.

Горячая линия *1593 работает каждый день с 9:00 до 18:00. Звонок бесплатный. Сотрудники call-центра дадут совет, как действовать в подозрительной ситуации.

В Центре общественного мониторинга также советуют южноуральцам настроить на мобильных телефонах и смартфонах родственников (особенно пожилых) идентификацию вызовов. Это может быть либо спам-фильтр от крупных компаний («Яндекс», 2ГИС, VK и др.) либо полная блокировка неизвестных номеров, которую можно установить в настройках устройства.