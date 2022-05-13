В ЮУрГУ из‑за сообщения о минировании эвакуировали студентов и персонал

Эвакуировали еще десятки образовательных учреждений Челябинска

Сегодня, 13 мая, студенты и преподаватели Южно-Уральского государственного университета покинули вуз из-за сообщения о минировании. На месте работает полиция, сообщили Первому областному информагентству очевидцы.

В здании сработала система оповещения.

Ректорат ЮУрГУ принял решение отпустить студентов домой, сообщили в учебном заведении.

Также сегодня из-за сообщений о минировании эвакуировали десятки общеобразовательных учреждений города, в том числе школу № 112. Учеников первой смены отпустили по домам, для второй смены отменили занятия.

Как ранее сообщал наш сайт, в январе в Челябинске неоднократно подвергались атакам лжеминеров городские школы.

Кстати, волна сообщений о минировании школ прокатилась по всей России.