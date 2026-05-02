С вековым юбилеем поздравили ветерана войны в Сосновском округе

Праздник для Григория Скрипова устроили в новом молодежном центре

Сегодня, 2 мая, поздравления с вековым юбилеем принимает участник Великой Отечественной войны, почетный житель Сосновского округа Григорий Скрипов. Обычно торжества в дни его рождения проходят в его доме, но сегодня — день особый, поэтому праздник для ветерана организовали в новом молодежном центре, рассказал журналист газеты «Сосновская нива» Владимир Бреднев.

Поздравить ветерана с вековым юбилеем приехали глава округа Евгений Ваганов, депутат, заместитель председателя Заксобрания Челябинской области Евгений Илле, депутат собрания депутатов Сосновского округа Григорий Лыков, члены семьи, знакомые и односельчане. Они тепло поздравили Григория Степановича с днем рождения, а также передали поздравительные адреса от высших правительственных органов.

«Вы удивительный человек. Каждый раз, когда мы встречаемся, я заряжаюсь вашей энергией, светлой и доброй. Гордимся, храним память о вашем подвиге и всегда будем рядом!»— обратился к ветерану Евгений Ваганов.

Одним из многих подарков участнику Великой Отечественной войны стала видеоподборка фотографий, на которых запечатлены самые значимые и теплые моменты его жизни. Мелькают фото в армейской форме с медалью «За боевые заслуги», полученной за два дня до Великой Победы, фото с супругой, детьми.

Юбиляр поблагодарил всех за оказанное внимание, а на пожелания здоровья и долголетия ответил: «Бог даст, так еще поживем!».

Григорий Скрипов родился в Баландино, сейчас живет в поселке Солнечном. На войну его забрали в 1943 году. Он участвовал в освобождении от немцев деревень и городов Восточной Пруссии, кровопролитных боях за Кенигсберг (сейчас Калининград). После Победы участвовал в войне с Японией.

Григорий Степанович — обладатель множества орденов и медалей, среди которых «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За Победу над Японией» и других.