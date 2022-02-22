В Усть-Катаве бездомная собака укусила девочку за руку. Инцидент произошел накануне, 21 февраля, в районе спорткомплекса. Сообщение с просьбой принять меры по отлову поступило от жителей города в службу ЕДДС. Заявление подтвердили в администрации округа.

В районе работает служба по отлову животных, но, по словам представителя администрации, агрессию часто проявляют и чипированные собаки. Пока известно, что одна из собак выбилась из большой стаи и укусила ребенка за руку. Подробности уточняются.

Напомним, в Челябинской области это не первый случай, когда на ребенка набрасывается бродячая собака. В Коркино на минувшей неделе собаки напали на 11-летнюю девочку, региональный СК проверяет информацию об укусе собакой 4-летнего мальчика в Магнитогорске. Нападения безнадзорных собак зафиксированы и в Челябинске.