В Усть-Катаве бездомная собака укусила девочку за руку. Инцидент произошел накануне, 21 февраля, в районе спорткомплекса. Сообщение с просьбой принять меры по отлову поступило от жителей города в службу ЕДДС. Заявление подтвердили в администрации округа.
В районе работает служба по отлову животных, но, по словам представителя администрации, агрессию часто проявляют и чипированные собаки. Пока известно, что одна из собак выбилась из большой стаи и укусила ребенка за руку. Подробности уточняются.
Напомним, в Челябинской области это не первый случай, когда на ребенка набрасывается бродячая собака. В Коркино на минувшей неделе собаки напали на 11-летнюю девочку, региональный СК проверяет информацию об укусе собакой 4-летнего мальчика в Магнитогорске. Нападения безнадзорных собак зафиксированы и в Челябинске.
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