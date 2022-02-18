В Магнитогорске бродячая собака напала на 4‑летнего мальчика

К счастью, травм удалось избежать

Следственный комитет проводит проверку по сообщениям СМИ о нападении собаки на 4-летнего ребенка в Магнитогорске. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По предварительным данным, мальчик вместе с мамой направлялся из детского сада домой. Неподалеку бродячая собака отделилась от стаи и побежала за людьми. Пес успел схватить ребенка за варежку, малыша спасла мать.

«В ходе проверки будет установлена достоверность информации, изложенной в СМИ, а также все обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, в чьи обязанности входит обеспечение отлова безнадзорных животных», — сообщили в региональном СУ СКР.

Министерство сельского хозяйства Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера подготовило список инициатив по изменению федерального закона о гуманном обращении животными. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.



Накануне всю Челябинскую область потрясла трагедия в Коркино. Ученица пятого класса школы № 9 Марина отправилась на занятия около 11 часов утра. Возле мусорных баков девочку настигла стая псов. Собаки напали на ребенка и сорвали кожу с головы. Об этом Первому областному информагентству рассказали брат и мама пострадавшей.



По факту нападения на девочку СК возбудил уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ).

17 февраля в Коркино две подрядные организации вышли на отлов собак. Один из подрядчиков поймал пять нечипированных особей. Другой — отловил псов возле того места, где накануне пострадала 11-летняя девочка.