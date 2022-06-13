В центре Челябинска в реке Миасс утонул мужчина

Его тело обнаружили посетители набережной

Сегодня, 13 июня, в реке Миасс в Челябинске обнаружили труп мужчины. На месте работали сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи, обстоятельства уточняются, сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сообщение поступило в 17:00, на место выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники отдела полиции „Калининский“. Личность мужчины установлена, это 63-летний житель Челябинска. Все обстоятельства устанавливаются»,— рассказали в ведомстве.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, по предварительным данным, мужчина прогуливался по набережной и в какой-то момент перегнулся через ограждение и упал в воду.

Напомним, в начале июня в реке Увелька в Южноуральске во время купания утонул мальчик. ЧП произошло 3 июня в вечернее время. Обстоятельства устанавливаются.

В конце мая в Магнитогорске утонул 15-летний подросток. Мальчик вместе со своими друзьями купался в карьере и в какой-то момент исчез из виду. Спасатели искали тело юного магнитогорца около суток.