Магнитогорские спасатели нашли тело утонувшего 15-летнего подростка

Поиски продолжались сутки

В Магнитогорске спасатели нашли тело 15-летнего подростка, который утонул в техническом водоеме. Об этом сообщили утром 29 мая в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

«Вчера днем спасатели нашли тело погибшего на глубине трех метров в 30 метрах от берега»,— уточнили в ведомстве.

ЧП произошло в пятницу, 27 мая. Группа подростков отправилась купаться на пруд Заводской, проигнорировав запрещающие купание в этом месте знаки. В какой-то момент, когда подростки находились в воде, один из товарищей потерял своего 15-летнего друга из виду. Они сразу же позвонили родителям и сообщили о случившемся.

Тело мальчика искали на протяжении суток. Поиски осложняло захламленное дно водоема.

Спасатели настоятельно рекомендуют родителям не оставлять детей без внимания и следить, как они проводят свое свободное время во время каникул. Также необходимо рассказать детям о важности соблюдения правил безопасности на водоемах во избежание подобной трагедии.