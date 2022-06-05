Ребенок утонул во время купания в реке в Челябинской области

Его тело обнаружили местные жители

В пятницу вечером, 3 июня, в реке Увелька в Южноуральске утонул мальчик. Как сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, ребенок купался в необорудованном месте.

«3 июня в 20:10 поступило сообщение об обнаружении тела утонувшего мальчика на вид 8-9 лет в необорудованном для купания месте в реке Увелька. Сотрудниками 33 поисково-спасательной части тело ребенка извлечено из воды на берег и передано сотрудникам полиции»,— уточнили в ведомстве.

Личность мальчика устанавливается, проводится проверка.

В конце мая в Магнитогорске утонул 15-летний подросток. Мальчик вместе со своими друзьями купался в карьере и в какой-то момент исчез из виду. Спасатели искали тело юного магнитогорца около суток.