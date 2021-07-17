В центре Челябинска сошел с рельсов трамвай

Пострадавших в результате происшествия нет

Сегодня днем, 17 июля, в центре Челябинска трамвай сошел с рельсов. Информация появилась в сообществе «Челябинский транспорт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сход вагона на Теплотехе»,— написали очевидцы.

Вероятно, причиной происшествия стали скользкие из-за дождя рельсы. В результате никто не пострадал. Последствия схода устраняются. Скорость движения в районе схода снижена до одного километра в час.



Напомним, 8 апреля в Металлургическом районе Челябинска трамвай также сошел с рельсов. Пассажиры также не пострадали.