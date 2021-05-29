В Копейске водитель иномарки погиб в тройном ДТП

Водители и пассажир еще двух автомобилей получили травмы

Сегодня утром, 29 мая, в Копейске водитель иномарки погиб в тройном ДТП. Еще несколько человек получили травмы. Подробнее корреспонденту ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

Авария произошла в 07:50 около дома № 74 на улице Федотьева. 45-летний мужчина, управляя автомобилем «Форд Транзит», на изгибе дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями «Газель» и «Киа Сид».

«В результате ДТП водитель „Форда“ от полученных травм скончался на месте происшествия, водители автомобилей „Газель“, 1965 года рождения, и „Киа“, 1967 года рождения, а также пассажир „Киа“ — женщина, 1962 года рождения — получили телесные повреждения»,— уточнили в ведомстве.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится проверка.