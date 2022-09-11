В тройном ДТП на трассе М5 в Челябинской области пострадали четыре человека

В числе травмированных двое маленьких детей

Сегодня днем, 11 сентября, на 1651 км автодороги Москва-Челябинск произошла массовая авария с участием двух легковых автомобилей и большегруза. В результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

ДТП произошло около 11 часов дня. 42-летний водитель автомобиля «Киа Спортейдж», обгоняя следующую впереди машину, столкнулся с грузовиком «Камаз», а затем с автомобилем «Мерседес». Уточняется, что обгон на данном участке запрещен.

«В результате ДТП четыре человека из автомобиля „Киа“ — водитель и 38-летний, трехлетний и пятилетний пассажиры доставлены в медицинское учреждение»,— уточнили в ведомстве.

На месте работали три экипажа ДПС. Движение автомобилей восстановлено около 13:00.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Днем 10 сентября в Челябинске столкнулись два маршрутных ПАЗа. В результате травмы получили три пассажира, в том числе восьмилетний ребенок. Им оказали медицинскую помощь.

Вечером 9 сентября на проспекте Ленина на светофоре столкнулись четыре автомобиля. Помощь медиков понадобилась одному из водителей.