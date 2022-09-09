На светофоре в центре Челябинска столкнулись четыре автомобиля

Одному из водителей понадобилась медпомощь

Вечером 9 сентября в Советском районе Челябинска произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Напротив дома №21 по проспекту Ленина на регулируемом перекрестке столкнулся Mercedes-Benz, за рулем которого была 35-летняя женщина, и Toyota Avensis, которой управлял мужчина 1971 года рождения. От удара Mercedes-Benz продолжил двигаться и столкнулся с со стоящими на светофоре автомобилями ВАЗ-2112 (водитель — молодой человек 2002 года рождения) и Kia Rio (водитель — 37-летняя женщина).





В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю автомобиля Toyota. На место приехали наряды ГИБДД, которые зафиксировали машины на схеме происшествия. Затем автомобили убрали с проезжей части. Движение восстановлено в полном объеме.