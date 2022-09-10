В Челябинске три пассажира пострадали в ДТП с маршрутками

Два ПАЗа двигались параллельно друг другу

Сегодня днем, 10 сентября, на Свердловском тракте, 24 столкнулись два маршрутных ПАЗа. В результате пострадали три человека, в том числе восьмилетний ребенок, сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла в 12:50. Перед ПАЗом, следовавшим по маршруту № 35, резко остановился автомобиль, и водитель маршрутки, свернув со своей полосы, врезался в маршрутный ПАЗ № 92, который следовал параллельно.

«В результате ДТП медицинскую помощь оказали трем людям, в том числе ребенку 8 лет. Госавтоинспекция проводит все мероприятия по установлению владельца автомобиля, спровоцировавшего аварию»,— добавили в ведомстве.

Днем 5 сентября на пересечении улиц Братьев Кашириных и Академика Королева столкнулись маршрутка и автобус. Пострадавших в результате ДТП нет.