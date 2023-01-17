В Троицке мужчина перевел 24 тысячи рублей вымогателям с сайта для взрослых

Шантажисты грозились рассказать об увлечении молодого человека его родственникам

В Троицке 22-летний мужчина нашел сайт приватных услуг и решил найти подругу на время. Вместо этого он лишился 24 тысяч рублей. Об этом сегодня, 17 января, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Потерпевший попытался дозвониться до администратора по указанному на сайте номеру, однако ему это не удалось. Через несколько дней ему позвонил неизвестный и сообщил, что мужчина нанес вред интернет-ресурсу и теперь должен заплатить. В противном случае звонивший пригрозил сообщить родственникам о пикантных увлечениях молодого человека. Испугавшись за свою репутацию, мужчина перевел деньги.

«Вымогатель потребовал от жертвы также предоставить чек о проделанной банковской операции. Однако он это условие выполнять не стал и обратился в полицию. По данному факту в МО МВД России „Троицкий“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 163 УК РФ (вымогательство)», — сообщили в региональном полицейском главке.

В полиции напоминают об информационной безопасности и контроле денежных средств: не стоит переводить деньги по указке мошенников и вымогателей.