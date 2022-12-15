Житель Миасса лишился 60 тысяч рублей на сайте для взрослых

Молодой мужчина поверил вымогателям, угрожавшим неприятностями в семье

В Миассе 21-летний местный житель перевел мошенникам 60 тысяч рублей после попытки получить интимные услуги на сайте для взрослых. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчина зашел на сайт и пригласил девушку. Она потребовала у клиента три тысячи рублей, однако молодой человек отказался.

«Вскоре на мобильный потерпевшего стали поступать звонки с угрозами. Злоумышленники потребовали перевести им порядка 60 тысяч рублей, в противном случае его семью ждали бы неприятные последствия», — рассказали в региональном полицейском главке.

Мужчина испугался за семью и перевел деньги.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство»).

Как ранее сообщал наш сайт, в Чебаркуле 35-летний мужчина по просьбе администратора сайта интимных услуг перевел более 20 тысяч рублей за ночь с девушкой. Однако встреча так и не состоялась.