Житель Челябинской области перевел мошенникам 72 тысячи рублей после посещения сайта интим‑услуг

Неизвестные вымогали у мужчины деньги, обещая неприятные последствия

Мошенники убедили 36-летнего жителя Агаповского района перевести им 72 тысячи рублей после посещения мужчиной сайта с предоставлением интимных услуг. Деньги потерпевший брал у друзей в долг, и один из них посоветовал южноуральцу обратиться в полицию, что он и сделал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчина пояснил, что зашел в интернете на один из сайтов с информацией откровенного характера. На следующий день ему начали поступать звонки с требованием заплатить деньги, так как потерпевший якобы своими действиями причинил вред сайту. В противном случае злоумышленники обещали южноуральцу неприятные последствия.

Опасаясь за свою жизнь, мужчина занял у друзей деньги и перевел на указанный счет 72 тысячи рублей. После этого по совету своего друга он обратился в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 Уголовного кодекса РФ («Вымогательство»). Полицейские разыскивают причастных к совершению преступления.

Напомним, в Челябинской области работает горячая линия по борьбе с телефонными мошенниками. Звонки на номер *1593 бесплатные. Специалисты кол-центра расскажут южноуральцам о том, что делать, если им поступил подозрительный звонок.