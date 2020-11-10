В садовом товариществе в Челябинске загорелся частный дом

Трагедии удалось избежать благодаря бдительным соседям.

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Накануне днём в садоводческом некоммерческом товариществе «Локомотив-1» в Челябинске произошёл пожар. Бдительные соседи незамедлительно вызвали спасателей, едва заметив густой чёрный дым. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о пожаре поступило в 12:14 9 ноября. Прибыв на место ЧП, сотрудники МЧС обнаружили горение пристройки и кровли двухэтажного кирпичного дома. Кроме того, в опасной зоне находился газовый баллон, который спасатели сразу же принялись эвакуировать, а затем приступили к тушению.

«В кратчайший срок пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Что послужило причиной возникновения пожара, предстоит установить сотрудникам отделения дознания»,— прокомментировали в «чрезвычайном» ведомстве.

На момент возникновения пожара хозяев в доме не оказалось, никто не пострадал. На месте работали 6 единиц техники и 24 человека личного состава от МЧС.