В промышленной зоне Челябинска горит ангар

На месте уже работают сотрудники МЧС

В эти минуты пожарные тушат огонь в производственном ангаре, который расположен в промышленной зоне по Свердловскому тракту, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.





«Огонь уже удалось локализовать. Угроза распространения миновала. По предварительным данным, пострадавших нет. Два человека — работник и сторож — вышли из ангара до прибытия пожарных», — говорит дежурный сотрудник пресс-службы Ирина Шафеева.





Данных по площади возгорания в пресс-службе нет. Однако по фото с места событий видно, что пожар немаленький.

Причина пожара также неизвестна. Сейчас идет проливка и разборка конструкций.

Ранее в Челябинске эвакуировали людей из двух жилых зданий. На проспекте Победы горел балкон на восьмом этаже, а на Сведловском проспекте загорелся магазин дверей.