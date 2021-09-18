В Челябинске из-за пожара на 8 этаже эвакуировались жильцы многоэтажки

На одном из балконов горели личные вещи

В субботу утром, 18 сентября, были подняты по тревоге сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. На Северо-Западе областного центра загорелся балкон на 8 этаже жилого панельного дома. Подробности происшествия корреспонденту Первого областного информагентства рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«В 10:55 поступил сигнал от граждан. Челябинцы рассказали, что на проспекте Победы, 115, горит балкон на восьмом этаже. Позже стало понятно, что загорели бывшие в употреблении вещи. Вещи горели на площади три квадратных метра. Их потушили. Пострадавших нет», — говорит дежурный сотрудник пресс-службы Ирина Шафеева.

Еще до прибытия пожарных из подъезда самостоятельно эвакуировались четверо человек.

Сейчас сотрудники отделения дознания устанавливают причину возгорания. Известно, что хозяев квартиры на момент возгорания в квартире не было.