Магазин загорелся на Свердловском проспекте в центре Челябинска

Причиной пожара стало короткое замыкание

В центре Челябинска этим вечером загорелось подсобное помещение магазина «М-двери», который расположен на Свердловском проспекте. Из-за угрозы задымления жилой дом, где находится магазин, в спешке покинули 20 южноуральцев, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

«В результате короткого замыкания электроприбора произошло возгорание вещей на площади 3 кв. м. После этого огонь распространился на потолок. Открытое горение ликвидировано. Из двух подъездов жилого дома, где находится магазин, самостоятельно вышли 20 человек, в том числе шесть детей»,

— сообщила дежурный сотрудник пресс-службы Ирина Шафеева.





Во время пожара никто не пострадал. Сейчас хозяева магазина проветривают помещения.

Причина возгорания пока названа предварительно. Проводится проверка.