Алексей Текслер ввел на территории Челябинской области режим ЧС

В регионе сохраняется угроза четырем населенным пунктам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение ввести на территории региона режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами в Карталинском и Нагайбакском районах и угрозой населению, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Особый правовой режим вводится для защиты граждан, имущества и окружающей среды от чрезвычайных ситуаций.

На 13 часов 9 июля на территории Челябинской области продолжают действовать три очага природных пожаров на общей площади 4800 га (один очаг на территории Нагайбакского района на площади 2000 га, два очага в Карталинском районе — 1000 и 1800 га).

Сохраняется угроза четырем населенным пунктам:

— Карталинский район, пос. Новокаолиновый, 232 частных жилых дома, в которых проживает 1324 человека, в том числе 257 детей, школа и детский сад;

— Карталинский район, пос. Джабык, 329 частных жилых домов, в которых проживает 738 человек, в том числе 215 детей, детский сад и школа;

— Карталинский район, пос. Запасное, 152 частных жилых дома, в которых проживает 318 человек, в том числе 87 детей, детский сад;

— Нагайбакский район, с. Париж, 7 многоквартирных двухэтажных домов и 818 частных жилых домов, в которых проживает 1712 человек, в том числе 315 детей, 1 ФАП, 1 ДК, 2 детских сада, 1 школа.

Из-за усилившегося ветра осложнилась ситуация возле населенного пункта Джабык Карталинского муниципального района, проводится эвакуация населения из поселка в пункты временного размещения.

Сегодня, 9 июля, огонь, вспыхнувший в лесу из-за сильного ветра, перекинулся на поселок Джабык. Людей срочно эвакуируют. Накануне из поселка Запасное в новокаолиновскую школу эвакуировали 21 человека. Для людей организовали питание и спальные места. Сегодня пункт временного пребывания развернули и в поселке Кизилчилик.