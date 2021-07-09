Огонь подошел к Парижу Челябинской области на километр

Пожар локализовали на подходе к детскому лагерю

О ситуации вокруг Парижа Челябинской области и в Нагайбакском районе сообщил заместитель губернатора Евгений Голицын.

«В Париже ситуация управляемая, группировка сформирована: 21 единица пожарной техники, около 10 автоцистерн разного типа со всей области. Люди из соседних районов помогают. Вокруг Парижа дым. Примерно на расстоянии километра был небольшой пожар, его локализовали с одной стороны, чтобы не подпустить к детскому лагерю, там группировка тоже развернута», — рассказал Евгений Голицын.



Заместитель губернатора в настоящий момент остается на месте событий и направляется в село Лебединое в 15 км от Парижа на юг. Известно, что там всего две единицы пожарной техники и поселок опахали несколько раз.

Вице-губернатор сообщил, что в Нагайбакском районе нет поврежденных домов. На окраинах леса дежурят около сотни пожарных и волонтеров.

Губернатор Челябинской области сегодня ввел режим чрезвычайной ситуации на юге области.



В поселке Джабык сгорело 60 строений, из них 40 жилых домов. Эвакуированных жителей временно размещают в школах поселка Снежный и Карталов.

