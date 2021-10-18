В Пермском крае 12‑летний подросток открыл стрельбу в школе

В результате ЧП никто не пострадал

В Пермском крае в поселке Сарс 12-летний ученик устроил стрельбу в школе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, школьника уже задержали, никто не пострадал.

Инцидент произошел сегодня рано утром, 18 октября. Известно, что шестиклассник, зайдя в здание школы, где находились только вахтерша и директор в своем кабинете, произвел два выстрела из охотничьего карабина «Сайга». В результате никто не пострадал, ребенка задержали, сейчас с ним общаются полицейские.

Как сообщает Baza, ученика обезвредила директор образовательного учреждения, которая уговорила школьника зайти в свой кабинет.

На данный момент известно, что он взял оружие у своего отца с целью расправиться с одной девочкой, которая его постоянно обижала.

Напомним, в конце сентября в Перми студент устроил стрельбу в здании Пермского государственного университета. В результате погибли восемь человек. Следственные органы предъявили обвинение 18-летнему Тимуру Бекмансурову. Он отправлен в СИЗО до 13 декабря.

Также в конце сентября в Челябинске на автозаправочной станции после ссоры со своим знакомым мужчина достал травматический пистолет и ранил своего оппонента. Пострадавшего госпитализировали.