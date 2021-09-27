В Челябинске конфликт на автозаправочной станции перерос в стрельбу

Полиция проводит проверку

В Челябинске на автозаправочной станции поссорились двое знакомых. Один из них начал стрелять и ранил оппонента. Об этом сегодня, 27 сентября, Первому областному информагентству сообщили в УМВД по городу.

ЧП случилось на перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина на северо-западе Челябинска. Во время ссоры двух мужчин один из них достал травматический пистолет и выстрелил в другого. Пострадавшего госпитализировали.

«По факту происшествия отделом полиции „Курчатовский“ проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение», — рассказали в городской полиции.

Стрелявшего задержали.