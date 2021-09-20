Сегодня утром, 20 сентября, в здание Пермского госуниверситета ворвался вооруженный парень и открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
По предварительным данным, нападавшим был Тимур Бекмансуров, он оставил письмо в социальной сети перед нападением:
Сейчас известно о пятерых погибших. Студенты прыгали из окон, чтобы спастись.
Стрелка задержали.
UPD: при задержании Тимур Бекмансуров получил ранения и позже скончался.
UPD2: по последним данным, пермский стрелок все-таки остался жив. На сайте университета удалена информация о ликвидации Тимура Бекмансурова.
UPD3: стало известно о 8 погибших во время стрельбы в Пермском госуниверситете. Тимур Бекмансуров скончался в больнице.