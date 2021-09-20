В Перми молодой человек открыл стрельбу в университете

По предварительным данным, погибли пять человек

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Сегодня утром, 20 сентября, в здание Пермского госуниверситета ворвался вооруженный парень и открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительным данным, нападавшим был Тимур Бекмансуров, он оставил письмо в социальной сети перед нападением:





Сейчас известно о пятерых погибших. Студенты прыгали из окон, чтобы спастись.

Стрелка задержали.

UPD: при задержании Тимур Бекмансуров получил ранения и позже скончался.

UPD2: по последним данным, пермский стрелок все-таки остался жив. На сайте университета удалена информация о ликвидации Тимура Бекмансурова.

UPD3: стало известно о 8 погибших во время стрельбы в Пермском госуниверситете. Тимур Бекмансуров скончался в больнице.