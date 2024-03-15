В Челябинске обрушилась крыша социального учреждения

Из-под завала спасли четверых человек

В доме 4 на улице Артиллерийской (Калининский район Челябинска) обрушилась крыша Центра социально-трудовой реабилитации. По предварительным данным, обрушение кровли произошло из-за снеговой нагрузки, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Самостоятельно выбраться из здания смогли 26 человек, еще четверым потребовалась помощь спасателей.

«Все пострадавшие госпитализированы, трое находятся в удовлетворительном состоянии, у одного человека — состояние средней тяжести (перелом голени, сотрясение мозга). Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщили в администрации Челябинска.

Погибших в результате происшествия нет. Причины устанавливаются.