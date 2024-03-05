В Челябинске в многоквартирном доме обрушился козырек над подъездом

Пострадавших в ЧП нет

«Пострадавших в результате происшествия нет. Для жителей открыт запасной вход с обратной стороны здания. К месту вызвана коммунальная служба»,

— отметили в ведомстве.





«Будет дана оценка действиям управляющей организации в части надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,

— сообщили в ведомстве.

