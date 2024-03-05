В Челябинске в доме 23-А/1 по улице Салютной произошло обрушение козырька над подъездом. Пострадавших нет. На месте работают специалисты городской службы спасения, сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.
«Пострадавших в результате происшествия нет. Для жителей открыт запасной вход с обратной стороны здания. К месту вызвана коммунальная служба», — отметили в ведомстве.
По словам местных жителей, козырек был завален снегом и управляющая компания — ООО «ЖЭУ-11» — не занималась его расчисткой. В мэрии отметили, что в среду, 6 марта, УК проведет работы по демонтажу козырька.
Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска организовала проверку информации по факту ЧП.
«Будет дана оценка действиям управляющей организации в части надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.
Напомним, что в Челябинской области из-за потепления до плюсовой температуры с крыш зданий массово начали сходить сосульки и снег. В Пласте упавшая глыба чуть не накрыла женщину, сидевшую на лавке у подъезда.
Ранее начальник Госжилинспекции Челябинской области Рашида Ковалева рассказала, какой штраф грозит «управляйкам» за халатную работу.
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