В нацпарке «Таганай» второй день ищут пропавших туристов

Мужчина и женщина сбились с пути в густом лесу

В понедельник, 28 августа, в национальном парке «Таганай» заблудились двое туристов. Мужчина и женщина потеряли ориентиры в густом лесу и вызвали спасателей. Найти их до наступления темноты не удалось, на связь они больше не выходили. В настоящее время поиски продолжаются, сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Известно, что туристы сбились с пути где-то между Киалимским кордоном и Гремучим ключом. Определить свои координаты они не смогли. Спасатели Златоустовского отряда тем не менее установили геолокацию заблудившихся, но в нужной точке и вокруг нее никого не нашли.

Как походники переночевали в непогоду и где могут сейчас находиться, неизвестно. Спасатели обследуют горную тайгу пешком и на квадроциклах, подают звуковые сигналы и пытаются выйти на связь по телефону.

Напомним, что ранее в нацпарке «Таганай» заплутали семеро пожилых туристов, которые отстали от группы. Эвакуировали их только глубокой ночью, причем некоторых пришлось вывозить на транспорте из-за обострившихся хронических болезней.